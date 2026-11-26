प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस पर कांग्रेस को घेरा

प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस पर कांग्रेस को घेरा; सत्ता का भूखा बताया, अनुच्छेद-370 याद किया

लेखन गजेंद्र 09:31 am Nov 26, 202609:31 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस को घेरा और उसकी सरकारों को संविधान विरोधी और सत्ता का भूखा बताया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में संविधान में किए गए बदलावों, अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35A के पुराने प्रावधानों को याद किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने कर्तव्य, यानी एक-एक नागरिक के कर्तव्यों पर खास जोर दिया, जबकि इतिहास में कई मौके आए, जब संविधान को कमजोर किया गया।