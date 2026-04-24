प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दमदम में जनसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री मोदी बोले- 4 मई के बाद TMC के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी

लेखन गजेंद्र 02:35 pm Apr 24, 202602:35 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर TMC के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में ऐतिहासिक मतदान ने TMC के 'महाजंगलराज' के अंत का उद्घोष कर दिया है।