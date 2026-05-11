प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया

प्रधानमंत्री मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया, बोले- कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती

लेखन गजेंद्र 02:34 pm May 11, 202602:34 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण को याद करते भारत की मजबूती को बताया। उन्होंने कहा कि 11 मई, 1998 को देश ने पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए, जिसके बाद दुनिया में तूफान आ गया कि भारत ने कैसे परीक्षण कर लिया। मोदी ने कहा कि तब देश अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किसी ताकत के आगे झुका नहीं था।