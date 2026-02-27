प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए बना रहे दबाव? सामने आया वीडियो

लेखन गजेंद्र 07:37 pm Feb 27, 202607:37 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को एक जनसभा करेंगे, जिसको लेकर भाजपा जी-जान से जुटी है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो में एक इंटर्न प्रधानमंत्री की जनसभा में जाने का विरोध कर रही है, जिसके कारण उसे भत्ता रोकने की धमकी दी जा रही है। यह वीडियो कांग्रेस ने भी एक्स पर साझा किया है। हालांकि, दावे की पुष्टि नहीं हुई है।