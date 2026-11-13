प्रधानमंत्री मोदी ने डीजल कीमतों की बढ़ोतरी पर सफाई दी

प्रधानमंत्री मोदी ने डीजल कीमतों की बढ़ोतरी पर कहा- सरकार ने 43 रुपये खुद वहन किए

लेखन गजेंद्र 09:41 am Nov 13, 202609:41 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान बढ़ी ईंधन की कीमतों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने इंडिया टुडे के कृषि कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, तब सरकार ने किसानों और ग्राहकों को इसके असर से बचाने के लिए कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन सिर्फ 7 रुपये बढ़ाए और सरकार ने 43 रुपये वहन किया।