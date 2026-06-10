पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को झालमुड़ी खिलाई

प्रधानमंत्री मोदी बोले- सबसे लंबे समय तक पद पर रहना मेरा सौभाग्य, ये पूरे NDA की उपलब्धि

लेखन आबिद खान 07:49 pm Jun 10, 202607:49 pm

क्या है खबर?

नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के आज 4,399 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि NDA का सफर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के साझा संकल्प से तय हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का आभार जताया।