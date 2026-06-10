प्रधानमंत्री मोदी बोले- सबसे लंबे समय तक पद पर रहना मेरा सौभाग्य, ये पूरे NDA की उपलब्धि
क्या है खबर?
नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के आज 4,399 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि NDA का सफर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के साझा संकल्प से तय हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का आभार जताया।
प्रधानमंत्री का बयान
ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं- प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता। ये हर दृष्टिकोण से सामूहिक उपलब्धि है। ये NDA के हर घटक दल की समान उपलब्धि है। मैं आज के प्रस्ताव को भाजपा समेत NDA के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता की परिपक्वता ही है, कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह सेवा का मौका दिया।"
बयान
प्रधानमंत्री बोले- हम विकसित भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे
प्रधानमंत्री ने कहा, 'NDA का सफर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के साझा संकल्प से तय हुआ है। इस भावना ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है, सहकारी संघवाद को गहरा किया है और विकास की गति को तेज किया है। पिछले 12 वर्षों में, NDA ने एक स्थिर सरकार दी है। हम देश की सेवा और 'विकसित भारत' के विजन के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'
कार्यकाल
प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई, 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिलहाल उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। वे लगातार 4,399 दिन से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। वे लगातार 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे थे। NDA बैठक से पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई।
बैठक
भारत मंडपम में जुटे NDA नेता
प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि और NDA सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भारत मंडपम में NDA की बैठक हुई। इसमें भाजपा और NDA शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने झालमुड़ी खिलाई। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई।
नायडू का बयान
चंद्रबाबू नायडू बोले- प्रधानमंत्री इस सदी का नेतृत्व कर रहे
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, " प्रधानमंत्री मोदी इस सदी का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने विजन, ऊर्जा तथा जनसेवा के संकल्प से पूरे देश को नई दिशा दे रहे हैं। जनता की सेवा के लिए उन्होंने जो काम किया है, वह अतुलनीय है। चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो या गरीब कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। पूरे NDA परिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है।"