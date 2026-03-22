प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। वह 22 मार्च को भारत के सबसे लंबे समय तक किसी सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर 8,931 दिन पद पर रहकर चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

इतिहास राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण यह उपलब्धि भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो दशकों की निरंतर सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। मोदी, जो इससे पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक पूर्व अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी हैं। वह स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

आभार प्रधानमंत्री मोदी ने जताया था जनता का आभार प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, "लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना मेरा निरंतर प्रयास रहा है।" उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान पदभार संभाला था, जिनमें विनाशकारी भूकंप, महाचक्रवात, लगातार सूखे और गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता शामिल थी।

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