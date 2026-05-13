उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी स्कूटी से आ रहे सचिवालय

पेट्रोल बचाने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चला रहे उधार की स्कूटी

लेखन गजेंद्र 07:46 pm May 13, 202607:46 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री उसका पालन करने में जुट गए। इस बीच, उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी, अपील से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लोगों से मांगकर स्कूटी चलाना शुरू कर दिया। हालांकि, वो जबरदस्त ट्रोल हो गए। दरअसल, जोशी जो स्कूटी चला रहे थे उसकी बीमा और प्रदूषण की वैधता खत्म हो चुकी है और काफिला भी उनके साथ चल रहा था।