राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले- देश तेजी से आगे बढ़ रहा, हमारे पास वैश्विक चुनौतियों का समाधान

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति के पल रहे हैं। उन्होंने कहा, "21वीं सदी का पहले 25 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरे 25 साल विकसित भारत की दिशा में सामर्थवान होने वाला है।" इस दौरान विपक्षी सांसद 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाते रहे और बाद में वॉकआउट कर दिया।

बयान प्रधानमंत्री ने कहा- भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे रहा प्रधानमंत्री ने कहा, "विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, भारत उनका समाधान दे रहा है। आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। आज कोई भी सेक्टर हो सबमें भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। साफ नजर आ रहा है कि दुनिया नए ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। खुशी की बात है सारी घटनाओं का झुकाव भारत की तरफ है।"

समझौते हमने 9 देशों के साथ समझौते किए- प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले कुछ समय में 9 बड़े देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं। यूरोपीय संघ के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स' हुई है। विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बनाई कि कोई देश हमसे समझौते करने को आगे नहीं आता था। ये देश ऐसे ही भारत के साथ समझौते नहीं कर रहे हैं। मैं गुजरात में वाइब्रेट गुजरात समिट करता था, जिसका साझेदार देश जापान हुआ करता था।"

सिख प्रधानमंत्री ने कहा- राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया प्रधानमंत्री ने कहा, "इसी सदन के एक माननीय सांसद को कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने गद्दार कह दिया। कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं, किसी और को नहीं कहा। ये सिख थे। ये सिखों और गुरुओं का अपमान था। सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, इसी के कारण कहा।" दरअसल, राहुल गांधी ने कल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए रवनीत बिट्टू को 'गद्दार दोस्त' कहा था।

कांग्रेस प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और TMC पर साधा निशाना प्रधानमंत्री ने कहा, "केवल लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषण का विश्लेषण कर लो। आपको साफ लगेगा कि न उनके पास कोई विजन था न इच्छा शक्ति थी। हमारी काफी ताकत उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। कल एक 'राजा' सदस्य आर्थिक असमानता की बात कर रहे थे। TMC की निर्मम सरकार पतन के हर स्तर पर नए रिकॉर्ड बना रही है। वे यहां उपदेश दे रहे हैं।"

लोकसभा लोकसभा में नहीं हो पाया प्रधानमंत्री का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी कल (4 फरवरी) को लोकसभा को संबोधित करने वाले थे। हालांकि, विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के चलते संबोधन नहीं हुआ। 2004 के बाद ये पहली बार है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के संबोधन के पारित हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसलिए उनका संबोधन टालना पड़ा। माहौल को देखते हुए मैंने उनसे सदन में ना आने का आग्रह किया था