प्रधानमंत्री मोदी धोती में भाजपा मुख्यालय पहुंचे, कहा- आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा, "आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो आज मैं देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं।"
लोकतंत्र
प्रधानमंत्री ने कहा- आज हमारा लोकतंत्र और संविधान जीता
प्रधानमंत्री ने कहा, "आज ये केवल लोकतंत्र की नहीं, बल्कि भारत के संविधान की भी जीत है। मैं चुनाव आयोग और उसके सभी कर्मचारियों को, सुरक्षाबलों का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा याद रखेगा। लोकतंत्र हमारे लिए रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। आज लोकतंत्र ही नहीं संविधान भी जीता है, संविधानिक संस्थाएं भी जीती हैं। बंगाल में 93 प्रतिशत मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा।"
ट्विटर पोस्ट
भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi greets party workers and leaders present at the party headquarters to celebrate the party's performance in the Assam and West Bengal elections. pic.twitter.com/nAUxEcrML3— ANI (@ANI) May 4, 2026
सपना
आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ- प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मेरे दिल में कई बार एक बात आई। वो ये कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी। दशकों से मुखर्जी के इस सपने को पूरा होने का इंतजार था। आज ये पूरा हुआ है। इस जीत के साथ ही वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत मां को और बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है।"
आयुष्मान भारत
पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे- प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा, "बंगाल में अब पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज से बंगाल भयमुक्त और विकास के भरोसे से युक्त हुआ हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के महापर्व में बंदूक नहीं, जनता की आवाज गूंजी। डर नहीं लोकतंत्र जीता है।"
बड़ी बातें
प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें
असम में तीसरी बार सरकार बनना इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। पिछले साल 14 नवंबर को मैंने कहा था गंगा जी बिहार से आगे होते हुए गंगासागर तक जाती हैं। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल है। मैं पुडुचेरी की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि NDA सरकार आपके लिए निरंतर काम करती रहेगी। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव:, हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं।
जीत
प्रधानमंत्री ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया
प्रधानमंत्री ने कहा, "बंगाल और केरल में हमारे न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। महिला कार्यकर्ताओं को अत्याचार सहने पड़े। मैं आज की इस जीत को बंगाल के कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित करता हूं। 4 मई की शाम को अभी भले सूरज ढल रहा हो, लेकिन बंगाल में एक नए सुबह की शुरुआत है। ये जीत मजबूत आवाज है, जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को उखाड़ फेंका है।"
प्रदर्शन
चुनावों में कैसा रहा भाजपा का प्रदर्शन?
भाजपा को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में मिली है। पार्टी TMC का 15 साल का शासन खत्म कर पहली बार सरकार बनाने जा रही है। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पार्टी ने हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में एकतरफा जीत हासिल की है। केरल में भी भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली है। पुडुचेरी में भी NDA ने सत्ता बचाते हुए पहले से ज्यादा सीटें जीती हैं।