BMC चुनावों में उद्धव-राज ठाकरे की एकता पर पीयूष गोयल का अहम बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए विपक्ष के 'मराठी मानुष' वाले नारे को खारिज कर दिया है। NDTV के 'पावर प्ले' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग मिलनसार हैं और किसी को भी पराया नहीं समझते। गोयल ने उद्धव और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के एकजुट होने पर कटाक्ष करते हुए कहा, "0+0 = 0 ही होता है।" उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है।
आलोचना
गोयल ने की ठाकरे के BMC कार्यकाल की आलोचना
गोयल ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में मानसून की समस्याओं से निपटने में विफलता के लिए BMC की कड़ी आलोचना की। गोयल ने कहा, "मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने कार्यभार संभाला, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्थायी समाधान के रूप में सड़कों को कंक्रीट और सीमेंट से ठीक किया।" गोयल ने मुंबई के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने में फडणवीस और एकनाथ शिंदे की भूमिका की भी प्रशंसा की।
चर्चा
गोयल ने की मुंबई ट्रैफिक समस्या और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा
गोयल ने मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण जारी यातायात समस्याओं को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थायी समाधान प्रदान करना है। मुंबईवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप, दीर्घकालिक लाभों के लिए अल्पकालिक असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोयल ने यह भी दावा किया कि अजित पवार और सुप्रिया सुले को भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का पछतावा है।