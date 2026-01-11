केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BMC चुनावों में उद्धव-राज ठाकरे की एकता पर अहम बयान दिया है

BMC चुनावों में उद्धव-राज ठाकरे की एकता पर पीयूष गोयल का अहम बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 02:57 pm Jan 11, 202602:57 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए विपक्ष के 'मराठी मानुष' वाले नारे को खारिज कर दिया है। NDTV के 'पावर प्ले' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग मिलनसार हैं और किसी को भी पराया नहीं समझते। गोयल ने उद्धव और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के एकजुट होने पर कटाक्ष करते हुए कहा, "0+0 = 0 ही होता है।" उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है।