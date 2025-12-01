संसद का शीतकालीन सत्र: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित

हंगामा विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग को लेकर किया हंगामा दरअसल, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष ने राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। इसके चलते कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया। इसके बाद दोपहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स' (दूसरा संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने फिर से हंगामा कर दिया।

विधेयक हंगामे के बीच लोकसभा में परित हुआ विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच 'मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स' (दूसरा संशोधन) विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इधर, विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है और उसका ध्यान केवल विधेयकों को पारित करने पर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन की गरीमा बनाए रखनी चाहिए।

Advertisement