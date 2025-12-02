LOADING...
संचार साथी ऐप पर विरोध को लेकर किरेन रिजिजू बोले- हर मुद्दे को हथियार मत बनाइए

लेखन गजेंद्र
Dec 02, 2025
11:45 am
क्या है खबर?

संचार साथी ऐप को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधा और हर बात को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कई मोर्चों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इसके बावजूद विपक्ष जानबूझकर लगातार 'नए मुद्दे' उठाकर संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे को हथियार नहीं बनाना चाहिए।

बयान

क्या बोले रिजिजू?

संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रिजिजू ने प्रेस से कहा, "विपक्ष को मुद्दे खोजने, हर मुद्दे को हथियार बनाने और सिर्फ हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शीतकालीन सत्र की कार्य-सूची निर्धारित कर दी गई है।" उन्होंने कहा, "हम विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार करेंगे, चर्चा के बिंदु पहले तय कर लिए गए हैं। हर मुद्दा अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन हर मुद्दे को हथियार बनाना और संसद को चलने न देना सही नहीं है।"

सदन

संचार साथी को लेकर हंगामा

दूरसंचार विभाग ने फोन निर्माताओं और आयातकों को 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने और सॉफ्टवेयर अपडेट से इसे पहले से बिक्री चैनलों में मौजूद उपकरणों तक पहुंचाने का आदेश दिया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाली कॉल, खोए हुए डिवाइस और IMEI से संबंधित दुरुपयोग की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इसी ऐप को लेकर विपक्ष का विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष ऐप को 'जासूसी ऐप' बता रहा है।

ट्विटर पोस्ट

किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना

