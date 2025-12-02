संचार साथी ऐप पर विरोध को लेकर किरेन रिजिजू बोले- हर मुद्दे को हथियार मत बनाइए

बयान

क्या बोले रिजिजू?

संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रिजिजू ने प्रेस से कहा, "विपक्ष को मुद्दे खोजने, हर मुद्दे को हथियार बनाने और सिर्फ हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शीतकालीन सत्र की कार्य-सूची निर्धारित कर दी गई है।" उन्होंने कहा, "हम विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार करेंगे, चर्चा के बिंदु पहले तय कर लिए गए हैं। हर मुद्दा अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन हर मुद्दे को हथियार बनाना और संसद को चलने न देना सही नहीं है।"