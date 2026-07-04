संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, 13 अगस्त तक चलेगा
क्या है खबर?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र 2026 के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होने की उम्मीद है।
मुद्दे
इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
विपक्ष ने मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की कीमतें, NEET पेपर लीक, राम मंदिर दान में घोटाला और चुनावी सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) जैसे मुद्दे हंगामे का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा विपक्ष क्षेत्रीय पार्टियों में टूट-फूट और राजनीतिक दल-बदल के मामलों को भी उठाने की तैयारी कर रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी जीत के बाद भाजपा भी सत्र के दौरान आक्रामक रह सकती है।
विधेयक
ये विधेयक हो सकते हैं पेश
भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। ये दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं। सरकार संविधान (130वां संशोधन) विधेयक भी पेश कर सकती है। फिलहाल ये संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास है। इसके अलावा FCRA संशोधन, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने, कॉरपोरेट कानून सुधार और शिक्षा से जुड़े कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।