संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, 13 अगस्त तक चलेगा

विधेयक

ये विधेयक हो सकते हैं पेश

भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। ये दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं। सरकार संविधान (130वां संशोधन) विधेयक भी पेश कर सकती है। फिलहाल ये संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास है। इसके अलावा FCRA संशोधन, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने, कॉरपोरेट कानून सुधार और शिक्षा से जुड़े कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।