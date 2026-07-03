संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से संभव, परिसीमन विधेयक पेश होगा; जानें हर बात

NDA

संसद में बढ़ेगी NDA की ताकत

TMC में फूट, उद्धव सेना में दलबदल और DMK-कांग्रेस में मतभेद के बाद लोकसभा में NDA के सदस्यों की संख्या बढ़ी है। DMK ने स्पीकर को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग सीटें मांगी हैं। यानी विपक्ष में शामिल TMC के 20, उद्धव सेना के 6 और DMK के 22 सांसदों का समर्थन NDA को मिलेगा। इसी तरह AAP के 7 सांसदों के शामिल होने से राज्यसभा में भी NDA की ताकत बढ़ गई है।