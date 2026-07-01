नेताओं को गिरफ्तारी पर पद से हटाने वाले विधेयक को जल्द JPC की मंजूरी मिल सकती है (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने वाला विधेयक को जल्द मंजूरी दे सकती है JPC- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 04:58 pm Jul 01, 202604:58 pm

क्या है खबर?

सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है। फिलहाल ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास है, जो इसे सत्र शुरू होने से पहले मंजूरी दे सकती है। इस विधेयक में गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि JPC ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है।