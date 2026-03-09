संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, ईरान युद्ध पर जानकारी देंगे जयशंकर

संसद में सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और ईरान युद्ध पर जोरदार बहस होने की संभावना है। संसद सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विपक्ष ने सरकार से पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। लोकसभा के संशोधित एजेंडा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को शामिल किया गया है। वे मौजूदा हालात पर जानकारी देंगे।

संसद शनिवार तक लोकसभा के एजेंडे में नहीं था जयशंकर का बयान इंडिया टुडे के मुताबिक, शनिवार तक, लोकसभा के एजेंडे में केवल विपक्ष समर्थित एक प्रस्ताव ही शामिल था, जिसमें स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग की गई थी। विपक्ष की ईरान युद्ध पर चिंता को देखते हुए एजेंडे में विदेश मंत्री की ओर से जानकारी को भी शामिल किया गया है। वे संभवत: सोमवार को सदन में जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे है।

अविश्वास प्रस्ताव बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देने पर विपक्षी सांसद स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। विपक्ष के 118 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव में उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान "स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण" व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस नोटिस के बाद, बिरला लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वे प्रस्ताव पर फैसले के बाद कुर्सी पर लौटेंगे।

