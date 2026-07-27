संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

संसद परिसर में प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत; पेपर लीक विधेयक पेश, संसद स्थगित

लेखन गजेंद्र 11:41 am Jul 27, 202611:41 am

क्या है खबर?

दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन हमले को लेकर विपक्षी सांसदों का संसद के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद इसे 12 बजे तक स्थगित कर दिया। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच, संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने स्वागत किया।