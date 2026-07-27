संसद परिसर में प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत; पेपर लीक विधेयक पेश, संसद स्थगित
क्या है खबर?
दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन हमले को लेकर विपक्षी सांसदों का संसद के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद इसे 12 बजे तक स्थगित कर दिया। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच, संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने स्वागत किया।
विधेयक
पेपर लीक विधेयक पेश
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा से शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नेसार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किया।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बहुमत से इस विधेयक पर सदन में बहस करने की अनुमति दी। हालांकि, इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा।
सांसद लाठीचार्ज को लेकर चर्चा चाह रहे हैं। स्पीकर ने भारी हंगामे के कारण सभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
सुझाव
बिरला ने मांगे सांसदों से सुझाव, अमित शाह की मंत्रियों के साथ बैठक
बिरला ने विधेयक पर संशोधन और सुझाव के लिए सांसदों को दोपहर 1 बजे तक का समय दिया है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
इंडिया टुडे के मुताबिक, संसद में जारी गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार संसद भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेतृत्व वाली बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य सांसद उपस्थित हैं।
स्वागत
धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर कांग्रेस का निशाना
शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे, जहां NDA के सांसदों ने मकर द्वार पर उनका नायकों की तरह स्वागत किया।
उनको एकजुटता के प्रतीक के रूप में बिहार की पारंपरिक टोपी 'पाग' भेंट की गई।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि भले ही प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का एजेंडा लागू करने के लिए उनके हीरो हैं, लेकिन पिछले दिनों छात्र प्रदर्शनों में उनकी छवि दिख गई है।
ट्विटर पोस्ट
लोकसभा में विधेयक पेश
#MonsoonSession2026— SansadTV (@sansad_tv) July 27, 2026
विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Both the Houses of Parliament adjourned till 02 PM.#loksabha #ParliamentSession @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker #ParliamentMonsoonSession pic.twitter.com/deulxJZpxh
ट्विटर पोस्ट
विपक्ष का हंगामा
''अमित शाह जवाब दो - लाठी का हिसाब दो''— Congress (@INCIndia) July 27, 2026
विपक्ष के सांसदों ने छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार को छात्रों पर किए गए जुल्मों का हिसाब देना होगा।
📍 संसद परिसर, दिल्ली pic.twitter.com/3zL1oT2PqQ
ट्विटर पोस्ट
धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत
संसद के मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों ने धर्मैंद्र प्रधान का स्वागत करते हुए ज़िंदाबाद के नारे लगाए।— Anand Prakash Pandey (@anandprakash7) July 27, 2026
दूसरी तरफ विपक्ष का संसद द्वार पर प्रोटेस्ट चल रहा था। #Parliament @dpradhanbjp pic.twitter.com/SN94gUWBse