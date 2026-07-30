खड़गे बोले- पेपर लीक विधेयक से कुछ नहीं बदलेगा, छात्रों पर कार्रवाई के लिए शाह जिम्मेदार

खड़गे ने कहा, "अमित शाह साहब दिख ही नहीं रहे। छोटी-छोटी बातों पर आकर अपनी बात रखते हैं, इस तरफ क्यों नहीं आते, मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे। आप गृह मंत्री हो, कानून-व्यवस्था देखते हो, दिल्ली में इतनी गड़बड़ी पर भी मुंह नहीं खोल रहे हो। आपको जो सबक सिखाया है छात्रों ने, वह फिर आकर सिखा देंगे। अगर गृह मंत्री सदन में सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।"