पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने भारतीय मीडिया को RAW का एजेंट बताया

पाकिस्तानी सेना ने भारतीय मीडिया को RAW का एजेंट बताया, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल

लेखन गजेंद्र 03:22 pm Jan 07, 202603:22 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता और पाकिस्तानी अंतर-सेवा जनसंपर्क (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडियो को निशाने पर लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पत्रकारों और सोशल मीडिया हैंडल्स को अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) का एजेंट बताया। उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इस दौरान चौधरी बहक गए और भाषा की सीमा लांघकर सड़क छाप संवाद पर उतर आए।