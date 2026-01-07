पाकिस्तानी सेना ने भारतीय मीडिया को RAW का एजेंट बताया, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल
पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता और पाकिस्तानी अंतर-सेवा जनसंपर्क (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडियो को निशाने पर लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पत्रकारों और सोशल मीडिया हैंडल्स को अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) का एजेंट बताया। उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इस दौरान चौधरी बहक गए और भाषा की सीमा लांघकर सड़क छाप संवाद पर उतर आए।
भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बताया
चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी स्क्रीन पर भारतीय पत्रकारों को RAW का एजेंट बताते हुए कहा, "भारतीय कह रहे हैं कि असली राजनीति ये है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, तो ये गठजोड़ खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया कह रही है कि 2026 में भारत-अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ...तुम्हारा शौक पूरा कर दें। तब बताएंगे कि हमने क्या हश्र किया। ये शो एक गिरोह औऱ मानसिकता है, जिससे हवा बना रहे हैं।"
🚨BREAKING: Indian media claims India and Afghanistan may attack Pakistan; DG ISPR says Pakistan will handle it confidently pic.twitter.com/Mof8wTBpDz— The Daily CPEC (@TheDailyCPEC) January 6, 2026
मजे न करा दिए, तो पैसे वापस- शरीफ चौधरी
चौधरी शरीफ ने आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार तैयार है। उन्होंने गैर-मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर कहा, "हम कहते हैं कि जैसे आना है आओ। चाहे, दायें से, बायें से, ऊपर से, नीचे से, अकेले आना या किसी के साथ आना, एक बार मजा नहीं कर दिया ना, तो पैसे वापस।"
"एक बार मजा ना कर दिया ना,तो पैसे वापस"— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) January 6, 2026
पाकिस्तानी आर्मी है या जीबी रोड 😭😭🤣 pic.twitter.com/j40uJluakQ
अमेरिकी थिंक टैंक ने जताई है संभावना
अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने संभावना जताई है कि अगले साल 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र युद्ध हो सकता है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट 'कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच 2026' में बताया गया है कि बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच टकराव की 'मध्यम संभावना' है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी भिड़ सकता है।