राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी नेताओं-सांसदों की बैठक, सभी नेता गांधी स्मृति पहुंचे

मनोज झा ने कहा, "जंतर-मंतर और अलग-अलग राज्यों में जो हो रहा है, उसे देखिए। युवाओं में बहुत बेचैनी है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देश के हालात देखकर मुझे चिंता हो रही है।

वहीं, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, "अगर हम अपनी योजना बता देंगे, तो दुश्मन बहुत सतर्क है। दिल्ली पुलिस और अमित शाह के लोग पहले ही यहां आ चुके हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।'