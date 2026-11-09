ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू होगा विरोध-प्रदर्शन का दूसरा चरण (फाइल तस्वीर)

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू होगा विरोध-प्रदर्शन का दूसरा चरण, राज्यों में घेरने की तैयारी

लेखन गजेंद्र 11:41 am Nov 09, 202611:41 am

क्या है खबर?

दिवाली के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार विरोध हर राज्य में होगा। हिंदुस्तान टाइम्स को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के महासचिव एमए बेबी ने बताया कि विपक्ष ने अभियान को दिल्ली से आगे हर राज्य-जिले में बढ़ाने का फैसला किया है। विपक्ष अभियान को वोटरों से सीधे जुड़ने और अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एकजुटता के तौर पर देख रहा है।