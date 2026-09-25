जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पेश किया है

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पेश किया पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव

लेखन भारत शर्मा 01:37 pm Sep 25, 202601:37 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को उसके उन आश्वासनों और वादों की याद दिलाई जो संसद, सुप्रीम कोर्ट और अन्य सार्वजनिक मंचों पर देश की जनता से किए गए थे। उमर ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे को अब पूरा करने का समय आ गया है।