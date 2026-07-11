जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप

उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप, कहा- दिया 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

लेखन भारत शर्मा 09:52 pm Jul 11, 202609:52 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा ने उनकी सरकार गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के एक विधायक को 20-30 करोड़ रुपये देने का लालच दिया था। इसके साथ ही दल बदलने के एवज में उन्हें मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल कराने का भरोसा दिया गया था। उनके इस दावे के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया है।