तमिलनाडु में TVK-कांग्रेस गठबंधन को मिला नाम, अब 'धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय विजय गठबंधन' कहलाएगा

गठबंधन का नाम तय करने के लिए आज चेन्नई में TVK मुख्यालय में कांग्रेस, VCK, ADMK और IUML के नेताओं की बैठक हुई थी।

इसमें कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर, थारगई कथबर्ट और प्रवीण चक्रवर्ती, VCK की ओर से थोल थिरुमावलवन, वन्नी अरासु, रवि कुमार और सिंथनाई सेलवन, ADMK के वाइको और दुरई वाइको और IUML नेता केएम कादर मोइदीन और शाहजहां शामिल हुए थे।

हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाली CPI(M) और CPI दोनों ने बैठक से दूरी बना ली।