तमिलनाडु में TVK-कांग्रेस गठबंधन को मिला नाम, अब 'धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय विजय गठबंधन' कहलाएगा
क्या है खबर?
तमिलनाडु में तमिलगा वैत्री कड़गम (TVK) और कांग्रेस के गठबंधन को नाम मिल गया है। ये गठबंधन अब धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय विजय गठबंधन कहलाएगा। इसमें TVK और कांग्रेस के अलावा VCK, MDMK और IUML भी शामिल है। गठबंधन ने सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री थलापति विजय सुनहरे रंग का कुर्ता और धोती पहने हुए अंगूठा ऊपर करके इशारा करते नजर आ रहे हैं।
गठबंधन
चेन्नई में हुई बैठक में लिया गया फैसला
गठबंधन का नाम तय करने के लिए आज चेन्नई में TVK मुख्यालय में कांग्रेस, VCK, ADMK और IUML के नेताओं की बैठक हुई थी।
इसमें कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर, थारगई कथबर्ट और प्रवीण चक्रवर्ती, VCK की ओर से थोल थिरुमावलवन, वन्नी अरासु, रवि कुमार और सिंथनाई सेलवन, ADMK के वाइको और दुरई वाइको और IUML नेता केएम कादर मोइदीन और शाहजहां शामिल हुए थे।
हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाली CPI(M) और CPI दोनों ने बैठक से दूरी बना ली।
बैठक
विधानसभा चुनावों में TVK को मिली थी 108 सीटें
इंडिया टुडे के मुताबिक, बैठक में साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, संचालन समिति की स्थापना करने और संयोजक का नाम तय करने पर भी चर्चा हुई।
विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीती थीं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 और विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची (VCK), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), (CPI-M) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने 2-2 सीटें जीती थीं।
काफी जोड़तोड़ के बाद थलापति विजय मुख्यमंत्री बने थे।