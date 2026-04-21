ओडिशा से BJD सांसद सस्मित पात्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा

अब ओडिशा में SIR पर सवाल, 9.8 लाख मतदाताओं की पहचान पर BJD सांसद का पत्र

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Apr 21, 202601:24 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर अभी विवाद थमा नहीं है। इस बीच, ओडिशा से भी इसको लेकर आपत्ति उठने लगी है। बीजू जनता दल (BJD) के सांसद सस्मित पात्रा ने ओडिशा में SIR प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि लगभग 9.8 लाख मतदाताओं को हटाने के लिए चिह्नित किया गया है, जो ठोस चिंताएं पैदा करती है।