JDU-भाजपा में मतभेद की खबरों के बीच ललन सिंह सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से मिले

नीतीश ने उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के साथ ललन से मुलाकात की।

इसके बाद विजय ने कहा, "नीतीश कुमार का ललन सिंह के आवास पर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। वह अक्सर वरिष्ठ नेताओं के आवासों पर जाया करते थे। लोग इस घटना को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।"

बैठकों से ठीक पहले मुख्यमंत्री चौधरी ने घोषणा की कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का नाम नीतीश के नाम पर रखा जाएगा।