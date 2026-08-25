नितिन गडकरी के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म किया

नितिन गडकरी ने कहा- अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले जिम्मेदारी

लेखन गजेंद्र 03:30 pm Aug 25, 202603:30 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और भाजपा संगठन में बड़े फेदबदल के बीच केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अब वह पहले जितना काम नहीं कर सकते हैं, अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि, गडकरी के बयान के बाद उनके कार्यालय ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया है।