नितिन गडकरी E20 पर विवादित वीडियो के लिए X और गूगल-मेटा पर मुकदमा करेंगे

गडकरी की ओर से पेश वकील संदीप एस लड्डा ने कोर्ट में कहा कि बदनाम करने वाली सामग्री मुंबई में अलग-अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को मिल रहा था।

उन्होंने इसे ऑनलाइन झूठा, गुमराह और बदनाम करने वाला कंटेंट बताते हुए कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि इथेनॉल-ब्लेंडिंग पॉलिसी पेट्रोलियम मंत्रालय चलाती है, न कि सड़क और परिवहन मंत्रालय, जिसके गडकरी प्रमुख हैं।

उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन सामग्री मुंबई समेत पूरे देश में उपलब्ध है।