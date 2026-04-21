शरद पवार मुंबई के अस्पताल में भर्ती, जानिए डॉक्टरों ने क्या कहा

तबीयत

पिछले महीने भी पुणे के एक अस्पताल में हुए थे भर्ती

राज्यसभा सांसद पवार पिछले महीने भी तबीयत बिगड़ने के बाद पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनको 28 फरवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में और 9 फरवरी को सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भी भर्ती कराया गया था। तब उनको 14 फरवरी को छुट्टी मिली थी। डॉक्टरों का कहना कि चिंताजनक बात नहीं है, उनकी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है।