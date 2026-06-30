केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब हो सकता है बदलाव, किन चेहरों की हो सकती है छुट्टी?

जरूरी

क्यों लग रही हैं बदलाव की अटकलें?

प्रधानमंत्री ने 21 मई को मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की थी। माना जा रहा है कि इसमें जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब था, उनका छुट्टी तय है। फिलहाल 8 मंत्री 70 से 80 साल उम्र के हैं। पार्टी युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2 मंत्रियों- हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। 2029 से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लक्ष्य को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है।