केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब हो सकता है बदलाव, किन चेहरों की हो सकती है छुट्टी?
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव हो सकता है। पिछले महीने मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ऐसी अटकलों को और बल मिल गया है। पहले कहा जा रहा था कि संसद के मानसून सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। हालांकि, अब इसके आसार कम नजर आ रहे हैं।
रिपोर्ट
मानसून सत्र के बाद हो सकता है बदलाव- रिपोर्ट
NDTV ने सूत्रों के हवाले से कहा कि मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना कम है, क्योंकि सरकार मंत्री पदों में बदलाव की बजाय महत्वपूर्ण कानूनों को प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल का विस्तार सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान आगामी सत्र में परिसीमन समेत अन्य विधेयकों को पारित कराने पर है। सत्र से पहले फेरबदल से मंत्रिमंडल से बाहर किए नेताओं की नाराजगी का जोखिम है।
वजह
अभी बदलाव की संभावनाएं क्यों कम हैं?
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए मानसून सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम है। 1 से 3 जुलाई तक जापानी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर रहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त रहेंगे। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। यही वजह है कि सत्र से पहले बदलाव की संभावना कम है।
जरूरी
क्यों लग रही हैं बदलाव की अटकलें?
प्रधानमंत्री ने 21 मई को मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की थी। माना जा रहा है कि इसमें जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब था, उनका छुट्टी तय है। फिलहाल 8 मंत्री 70 से 80 साल उम्र के हैं। पार्टी युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2 मंत्रियों- हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। 2029 से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लक्ष्य को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है।
छुट्टी
किन मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी?
NEET पेपर लीक, CBSE कॉपी चेकिंग विवाद के चलते धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय छीना जा सकता है। एपस्टीन फाइल्स से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम जुड़ने के बाद उनकी भी छुट्टी हो सकती है। रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया है। पंजाब चुनावों में उतर सकते हैं। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 'एक व्यक्ति, एक पद' फार्मूले से उनका पद जा सकता है।