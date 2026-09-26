डीके शिवकुमार बोले- बेंगलुरु आने वाले वापस नहीं जाते, यहां कई विधायकों ने 2 शादियां कीं
क्या है खबर?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु आने वाले लोग वापस नहीं जाते और यहां रहने वाले करीब एक दर्जन विधायकों ने 2-2 शादियां की हैं। हालांकि, शिवकुमार ने किसी विधायक का नाम नहीं लिया। बयान के बाद भाजपा ने मांग की है कि शिवकुमार उन विधायकों के नाम बताएं, जिन्होंने 2 शादियां की हैं।
बयान
शिवकुमार बोले- जो भी बेंगलुरु आता है, 2 शादियां कर लेता है
शिवकुमार ने कहा, "केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु बसाया। केंगल हनुमंतैया ने विधान सौधा बनवाया। एसएम कृष्णा ने बेंगलुरु को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया। जो भी इस शहर में आता है, वह इसे छोड़कर नहीं जाता। आप (विधायक) लोग भी जो यहां आते हैं, वापस नहीं जाते। जो भी इस शहर में आता है, वह 2 शादियां कर लेता है। ऐसे एक दर्जन लोग हैं। मैं आपको उनकी सूची दे सकता हूं।"
आबादी
बेंगलुरु की बढ़ती आबादी और शहरीकरण पर बोल रहे थे शिवकुमार
शिवकुमार विधानसभा में बेंगलुरु में बढ़ते शहरीकरण और आबादी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे।
उन्होंने कहा, "बेंगलुरु आने वाले वकील भी वापस नहीं जाते। इसीलिए शहर की आबादी ऐसी है। शहरी आबादी 33 से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।"
वहीं, विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "सूखे की समस्या पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विवाहों का जिक्र करना गैरजरूरी था। यह सबके लिए तलवार की तरह लटक रहा है। उन्हें खुद इसका जवाब देना चाहिए।"