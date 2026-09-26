डीके शिवकुमार बोले- बेंगलुरु आने वाले वापस नहीं जाते, यहां कई विधायकों ने 2 शादियां कीं

शिवकुमार विधानसभा में बेंगलुरु में बढ़ते शहरीकरण और आबादी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "बेंगलुरु आने वाले वकील भी वापस नहीं जाते। इसीलिए शहर की आबादी ऐसी है। शहरी आबादी 33 से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।"

वहीं, विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "सूखे की समस्या पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विवाहों का जिक्र करना गैरजरूरी था। यह सबके लिए तलवार की तरह लटक रहा है। उन्हें खुद इसका जवाब देना चाहिए।"