मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी

मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को अफवाह बताया, कहा- अकेले लड़ेगी BSP

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Feb 18, 202601:46 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करने की खबरों को बताया है। उन्होंने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह से झूठ, मनगढ़ंत और अफवाह है कि वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस तरह की खबरों को नकार चुकी हैं।