बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन, गिरफ्तार करने की चुनौती दी

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ममता बनर्जी मंगलवार को पहली बार सड़क पर उतरीं। उन्होंने अपने सांसदों पर हुए हमलों के खिलाफ कोलकाता में एस्प्लेनेड के पास रश्मोनी एवेन्यू में धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ अभिषेक बनर्जी, मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी मौजूद रहे। विरोध स्थल पर 'ममता बनर्जी जिंदाबाद' के नारे लगे और भीड़ जमा हो गई। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी।

चुनौती पुलिस की अनुमति के बिना प्रदर्शन, गिरफ्तार करने की चुनौती ममता ने भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें माइक लगाने की अनुमति नहीं दी गई। हमें मंच बनाने की अनुमति नहीं दी गई। TMC को अपनी राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन हम नहीं डरेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि TMC को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस की अनुमति न मिलने पर भी धरना-प्रदर्शन जारी रखेंगी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।

आह्वान ममता ने कहा- लड़ेंगे या मरेंगे ममता ने कहा, "यह कुशासन, यह अत्याचार है। जिस तरह से उन्होंने (भाजपा) वोट लूटे हैं और अब हमारे विधायकों और पार्षदों को पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है। वे अब TMC को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।" ममता ने भाजपा को अंतिम चुनौती देते हुए कहा, "या तो हम लड़ेंगे या हम मरेंगे।" सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'हत्यारा मुख्यमंत्री' कहा।

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साजिश पार्टी नेताओं पर साजिश के तहत हमले का आरोप ममता ने धरना-प्रदर्शन से पहले पार्टी नेताओं के साथ मिलकर डॉ बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद रश्मोनी एवेन्यू रवाना हुईं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा, "हमारे विधायकों को घर-घर जाकर धमकाया जा रहा है। हमारे पास अभिषेक बनर्जी पर हमले की कोशिश से जुड़ी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें 'मार-मार' जैसी बातें सुनी जा सकती हैं। सोनारपुर के निवासियों ने बताया है कि 24 घंटे पहले ही गुंडों को वहां बुला लिया गया था।"