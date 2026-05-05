ममता बनर्जी बोलीं- हम चुनाव हारे नहीं, हराया गया; इस्तीफा नहीं दूंगी

बयान ममता ने कहा- प्रजातंत्र की हत्या की गई ममता ने कहा, "चुनाव से 2 दिन पहले ही हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जगह-जगह छापे मारे गए, अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। SIR में 90 लाख नाम हटा दिए गए थे। उन्होंने बहुत गंदे और चालाक तरीके अपनाए। वे अपनी ही पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स को ले आए। चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। प्रजातंत्र की हत्या की गई है।

आरोप ममता का आरोप- मुझे बूथ से धक्का मारकर निकाला ममता ने कहा, "मुझे बूथ से धक्का मारकर निकाला। मैं एक महिला थी, लेकिन मेरे के साथ कैसे व्यवहार किया। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो अन्य लोगों के साथ कैसा करेगा। 200 CRPF और बाहर के गुंडों ने मारपीट की। जब मैं वहां पहुंचीं तो मेरी गाड़ी रोकी गई। उन्होंने हमारे एजेंट्स को मतगणना कक्ष में नहीं जाने दिया। मैं कुछ देर बाहर खड़ी रही। उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी। मुझे धक्का देकर निकाला।"

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बड़ी बातें ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें मैंने इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। मैंने 2004 में भी इस तरह का ज़ुल्म नहीं देखा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन से लेकर INDIA गठबंधन के लोगों ने मुझसे बात की है। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं। INDIA के नेता हमारे साथ हैं। यह लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। इसी तरह से वे महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीते, लेकिन हम लोगों ने चीते की तरह लड़ाई लड़ी है।

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