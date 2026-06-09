INDIA गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी को मिला समर्थन

INDIA गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी को मिला समर्थन, जानिए बैठक की अंदरूनी बातें

लेखन भारत शर्मा 02:12 pm Jun 09, 202602:12 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में सोमवार को हुई विपक्षी INDIA गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ा समर्थन मिला है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से अपने ही नेताओं से आलोचनाओं का सामना कर रही बनर्जी का गठबंधन के दलों ने जोरदार बचाव किया और चुनाव में भाजपा द्वारा धांधली कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। आइए बैठक की अंदरूनी बातें जानते हैं।