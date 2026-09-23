ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की

लेखन गजेंद्र 05:44 pm Sep 23, 202605:44 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुधवार को एक वी़डियो जारी कर कहा कि यह एक बहुत ही चौंकाने वाली और शर्मनाक बात है, चुनाव आयुक्त को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही, उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर एकजुट है।