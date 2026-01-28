अजित पवार की मौत पर साजिश की आशंका, ममता और लालू ने जांच की मांग की
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर सवाल उठाया है। ममता ने मीडिया से बात करते हुए बारामती हादसे में साजिश की आशंका जताई और कहा कि अजित भाजपा को छोड़कर शरद पवार के साथ असली पार्टी में शामिल होने वाले थे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए।
आरोप
क्या बोलीं ममता बनर्जी?
मुख्यमंत्री बनर्जी ने मीडिया से कहा, "अजित पवार की सुबह विमान हादसे में मौत हो गई। मैं यह खबर सुनकर बहुत चकित हूं। देश में लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा। मुझे पता चला था कि अजित भाजपा गठबंधन छोड़ने वाले हैं और शरद पवार के साथ असली पार्टी में शामिल होंगे। आज जो हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उचित जांच की जरूरत है। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है।"
ट्विटर पोस्ट
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान
“There is no safety and security of people here. Don’t know what’s the fate of opp parties. But he was with (#BJP) govt. I learnt that he was planning to unite with #SharadPawar again. We WANT A SUPREME COURT monitored probe. Have no faith on any agency” #MamataBanerjee on… pic.twitter.com/KG1CcuZjZd— Tamal Saha (@Tamal0401) January 28, 2026
बयान
लालू प्रसाद यादव और गौरव गोगोई ने जांच की मांग उठाई
घटना को लेकर साजिश की आशंका केवल ममता बनर्जी ने नहीं जताई है, बल्कि अन्य विपक्षी नेताओं ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, महाराष्ट्र के नेता प्रकाश अंबेडकर और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।