अजित पवार की मौत पर साजिश की आशंका, ममता और लालू ने जांच की मांग की

लेखन गजेंद्र
Jan 28, 2026
01:55 pm
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर सवाल उठाया है। ममता ने मीडिया से बात करते हुए बारामती हादसे में साजिश की आशंका जताई और कहा कि अजित भाजपा को छोड़कर शरद पवार के साथ असली पार्टी में शामिल होने वाले थे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए।

क्या बोलीं ममता बनर्जी?

मुख्यमंत्री बनर्जी ने मीडिया से कहा, "अजित पवार की सुबह विमान हादसे में मौत हो गई। मैं यह खबर सुनकर बहुत चकित हूं। देश में लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा। मुझे पता चला था कि अजित भाजपा गठबंधन छोड़ने वाले हैं और शरद पवार के साथ असली पार्टी में शामिल होंगे। आज जो हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उचित जांच की जरूरत है। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान

लालू प्रसाद यादव और गौरव गोगोई ने जांच की मांग उठाई

घटना को लेकर साजिश की आशंका केवल ममता बनर्जी ने नहीं जताई है, बल्कि अन्य विपक्षी नेताओं ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, महाराष्ट्र के नेता प्रकाश अंबेडकर और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

