अजित पवार की मौत पर साजिश की आशंका, ममता और लालू ने जांच की मांग की

आरोप

क्या बोलीं ममता बनर्जी?

मुख्यमंत्री बनर्जी ने मीडिया से कहा, "अजित पवार की सुबह विमान हादसे में मौत हो गई। मैं यह खबर सुनकर बहुत चकित हूं। देश में लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा। मुझे पता चला था कि अजित भाजपा गठबंधन छोड़ने वाले हैं और शरद पवार के साथ असली पार्टी में शामिल होंगे। आज जो हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उचित जांच की जरूरत है। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है।"