पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है

ममता बनर्जी ने ईद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा घुसपैठिया

लेखन भारत शर्मा 06:01 pm Mar 21, 202606:01 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता में ईद के अवसर आयोजित एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को सबसे बड़ा घुसपैठिया करार देते हुए कहा कि राज्य को निशाना बनाने वालों को नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्रीक्षण (SIR) चुनावों को प्रभावित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।