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ममता बनर्जी ने ईद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा घुसपैठिया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है

ममता बनर्जी ने ईद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा घुसपैठिया

लेखन भारत शर्मा
Mar 21, 2026
06:01 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता में ईद के अवसर आयोजित एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को सबसे बड़ा घुसपैठिया करार देते हुए कहा कि राज्य को निशाना बनाने वालों को नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्रीक्षण (SIR) चुनावों को प्रभावित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

बयान

बनर्जी ने क्या दिया बयान?

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "जो लोग बंगाल को निशाना बनाएंगे, वे नरक में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़े घुसपैठिए हैं।" उन्होंने SIR के जरिए लोगों के मतदान अधिकार छीनने की कोशिश पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, "इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कई नाम हटा दिए गए, लेकिन हम मोदी और भाजपा को आपके मतदान अधिकार छीनने नहीं देंगे।" उन्होंने अदालत में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प भी लिया।

आह्वान

बनर्जी ने किया भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

मुख्यमंत्री बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव में धांधली करने के लिए वैध मतदाताओं, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा के साथ मिलीभगत करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी इस कार्यक्रम में भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति पर प्रकाश डाला और सांप्रदायिक तनाव के बीच लोगों से एकता का आह्वान किया।

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चेतावनी

अभिषेक बनर्जी ने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ दी चेतावनी

अभिषेक बनर्जी ने भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा, "रमजान में राम हैं, दिवाली में अली।" उन्होंने लोगों से धैर्य, भाईचारा, धैर्य और प्रेम के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि भारत सभी का समान रूप से है। बंगाल में चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

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