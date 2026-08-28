ममता बनर्जी बोलीं- भाजपा ने चुनाव 'हाईजैक' किया, SIR के जरिए वोट लूटे

ममता ने कहा कि अगर प्रशासन उन्हें सभाएं करने की अनुमति नहीं देता है, तो वह सड़कों पर पैदल चलकर लोगों तक पहुंचेंगी।

उन्होंने कहा, "हर बार सभा की अनुमति के लिए मैं अदालत का रुख कर न्यायिक व्यवस्था का समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं। अब TMC उन इलाकों में जनता की अनुमति लेकर सभाएं करेगी, जहां प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी जाती। जनता मेरे साथ है तो मुझे लोगों के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता।"