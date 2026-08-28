ममता बनर्जी बोलीं- भाजपा ने चुनाव 'हाईजैक' किया, SIR के जरिए वोट लूटे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनावों को 'हाईजैक' करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में पुलिस का चेहरा मानवीय था और भाजपा ने इस बल को एक 'राक्षसी संस्था' में बदल दिया है। ये बातें उन्होंने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के छात्र संगठन की एक रैली को संबोधित करते हुए कही।
बयान
ममता बोलीं- SIR से भाजपा ने वोट लूटे
ममता ने कहा, "विशेष गहन संशोधन (SIR) का इस्तेमाल मतदाता सूची से लाखों नाम हटाकर 'वोटों की लूट' के लिए किया जा रहा है। भाजपा बंगाल में विभाजनकारी राजनीति खेल रही है और लोगों में भय फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। अगर मुझे सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई तो मैं जल्द ही पूरे राज्य का दौरा शुरू करूंगी और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करूंगी।"
अनुमति
ममता ने कहा- जनता से लूंगी सभाओं की अनुमति
ममता ने कहा कि अगर प्रशासन उन्हें सभाएं करने की अनुमति नहीं देता है, तो वह सड़कों पर पैदल चलकर लोगों तक पहुंचेंगी।
उन्होंने कहा, "हर बार सभा की अनुमति के लिए मैं अदालत का रुख कर न्यायिक व्यवस्था का समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं। अब TMC उन इलाकों में जनता की अनुमति लेकर सभाएं करेगी, जहां प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी जाती। जनता मेरे साथ है तो मुझे लोगों के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता।"
बड़ी बातें
ममता के संबोधन की बड़ी बातें
फुटपाथों से रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ उनका उचित पुनर्वास भी होना चाहिए।
TMC नेताओं पर हमले को लेकर ममता ने कहा कि वे देखेंगी कि भाजपा नेताओं के पास कितने ईंटें और अंडे हैं।
रक्षाबंधन पर मेरा संकल्प है कि मैं अपने समर्थकों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती रोकूंगी।
बंगाल में एक और बदलाव आएगा, बहुत जल्द TMC सत्ता में लौटेगी और भाजपा के अपने ही लोग उसे जवाब देंगे।
विरोध
ममता ने कहा- अन्याय का विरोध करती रहूंगी
ममता ने कहा, "जहां मुझे अन्याय दिखेगा, मैं विरोध करूंगी। जहां भी मुझे ज़ुल्म दिखेगा, उसका सामना करूंगी। अगर किसी को आपके सामने गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो खड़े हों। देखते हैं कि कितनी जेलें हैं और वे कितने लोगों को कैद कर सकती हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार होते, पार्टी दफ्तरों पर कब्जा होते और जलते हुए देखा है। लोगों को घायल होते, कीचड़ में घसीटे जाते और जंजीरों में बांधकर घुमाए जाते देखा है।