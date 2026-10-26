कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'बाप' वाली टिप्पणी से बड़ा विवाद छिड़ गया है

मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर 'बाप' वाली टिप्पणी से बड़ा विवाद, भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन

लेखन भारत शर्मा 11:16 am Oct 26, 202611:16 am

क्या है खबर?

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी के बाद भारतीय राजनीति का पारा गरमा गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की 'गिरावट वाली मानसिकता' का प्रतीक बताया है। इस विवाद के विरोध में भाजपा ने सोमवार देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन बुलाया है।