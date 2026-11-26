खड़गे ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित सभा में कहा, "मैं रोज कभी-कभी टीवी पर सुनता हूं, जो काफी जोश के साथ अपनी बात करते हैं, इमरान मसूद जी। लेकिन हमको बातों से ज्यादा काम भी करना है, इसलिए हम लोग जितना मिलकर काम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। इमरान मसूद जी संसद में हैं और हमेशा पार्टी के लिए लड़ते हैं और लड़कर अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं।"