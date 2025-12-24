LOADING...
महाराष्ट्र में 20 साल बाद साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव 
लेखन गजेंद्र
Dec 24, 2025
01:25 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में 20 साल बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे साथ आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनावों में साथ उतरने का फैसला किया है। हालांकि, अभी सीट की घोषणा नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ठाकरे भाईयों ने अपनी-अपनी पत्नियों और बेटों के साथ शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

बयान

उद्धव ठाकरे बोले- बटेंगे तो बिखरेंगे

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, "अगर हम लड़ते रहे तो यह हुतात्मा का अपमान होगा। कोई भी मुंबई को मराठी मानुष से नहीं छीन सकता। भाजपा ने तब कहा था बटेंगे तो काटेंगे। अब मैं मराठी मानुष को चुनौती दे रहा हूं, अगर वे अब लड़खड़ाए तो वे विभाजित हो जाएंगे।" उन्होंने कहा कि मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़ें, अगर लोग टूट गए तो बिखर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एकसाथ रहने के लिए साथ आए हैं।

चुनाव

राज ठाकरे बोले- दिल्ली में बैठे 2 लोगों को रोकने आए हैं

राज ठाकरे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, "महाराष्ट्र किसी भी गलतफहमी या लड़ाई से बड़ा है। हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। हम यहां यह बताने के लिए नहीं आए हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आज की बैठक के बाद हम अन्य निगमों के लिए घोषणा करेंगे, लेकिन मुंबई का महापौर मराठी होगा और हमारी पार्टी से ही होगा।" उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बैठे दो लोगों को रोकने आए हैं।

ट्विटर पोस्ट

उद्धव और राज ठाकरे साथ आए

गठबंधन

दोनों भाई साथ करेंगे रैली

दोनों पार्टियां मुंबई के अलावा ठाणे, मीरा भायंदर, कल्याण डोंबिवली और नासिक सहित 5 प्रमुख नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बताया था कि उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और कल्याण-डोम्बिवली जैसे स्थानों पर भी रैलियां कर सकते हैं। BMC चुनाव के लिए नामांकन 30 दिसंबर 2025 तक होंगे। BMC की 227 सीटों समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को और परिणाम 16 जनवरी को आएंगे।

