BMC चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन पक्का, सीटों का ऐलान कल

देश के सबसे धनी महाराष्ट्र के बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच गठबंधन पक्का हो गया है। शिवसेना सांसद और नगर निगम प्रमुख संजय राउत ने एक्स पर ठाकरे भाईयों की एक तस्वीर साझा कर मराठी में लिखा, 'कल दोपहर 12 बजे।' इससे संभावना जताई जा रही है कि गठबंधन का आधिकारिक ऐलान बुधवार को हो सकती है, जिसमें सीट बंटवारे की जानकारी दी जाएगी।

रैली दोनों भाई साथ में करेंगे रैली फ्री प्रेस जनरल ने राउत के हवाले से लिखा कि दोनों पार्टियां अपना संयुक्त चुनाव अभियान मुंबई तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि ठाणे, मीरा भायंदर, कल्याण डोंबिवली और नासिक सहित 5 प्रमुख नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगी। राउत ने बताया था कि उद्धव और राज ठाकरे 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और कल्याण-डोम्बिवली जैसे स्थानों पर भी रैलियां कर सकते हैं।

चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे चुनाव BMC चुनाव के लिए नामांकन 23 दिसंबर, 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक होंगे। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 3 जनवरी को होगा और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी आएगी। BMC की 227 सीटों समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और अगले दिन 16 जनवरी को परिणाम जारी होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र पंचायत के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

