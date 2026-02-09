भाजपा की मंजूषा नागपुरे चुनी गईं पुणे की मेयर, परशुराम वाडेकर बने उपमेयर

चुनाव कौन हैं मंजूषा नागपुरे? 46 वर्षीय नागपुरे पुणे निगम की सबसे शिक्षित पार्षद हैं। उन्होंने उन्होंने 1999 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक और 2021 में ICFAI विश्वविद्यालय से मास्टर इन बिजनेस मैंनेजमेंट (MBA) किया है। नागपुरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी हैं। उनको 4 बार की पार्षद वर्षा तापकिर और 3 बार की पार्षद मानसी देशपांडे के मुकाबले मेयर पद के लिए चुना गया। परिवार की मांग पर राजनीति में आने के लिए उन्होंने IT कंपनी की नौकरी छोड़ी है।

संपत्ति इतनी है संपत्ति नागपुरे 15 जनवरी को हुए चुनाव में सिंहगढ़ रोड स्थित सनसिटी-मानिकबाग वार्ड से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने 2012 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था। उनके पति, दीपक नागपुरे भी भाजपा से जुड़े हैं। नागपुरे ने पति की मदद से महिला आरक्षित सीट से प्रवेश किया है। दंपति अपनी कामर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देकर आय कमाते हैं। नागपुरे ने कुल 3.22 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। वह 17-5 साल के दो बच्चों की मां हैं।

चुनाव पुणे में भाजपा ने जीती है 119 सीटें पुणे नगर निगम (PMC) की 165 सीटों में भाजपा ने 119 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं, NCP ने 27 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं। बता दें कि बारामती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में शरद पवार की बेटी और NCP की नेता सुप्रिया सुले कर रही हैं। पुणे निगम में उपमेयर बनने वाले वाडेकर की पत्नी सुनीता वाडेकर भी यहां उपमेयर रह चुकी हैं।

