पुणे में चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दे रहे थाइलैंड सैर और कार का लालच
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में पुणे नगर निगम के चुनाव में उतरे उम्मीदवार जीतने के लिए मतदाताओं को महंगे-महंगे वादे कर रहे हैं। पार्षद बनने के लिए कोई टीवी देने की बात कर रहा है तो कोई सोना। कई मतदाताओं ने तो थाईलैंड की सैर कराने का भी वादा कर दिया है। पुणे नगर निगम में 162 सीटों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होने है। इस बार उद्धव और राज ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ लड़ेगी।
वादा
मतदाताओं को लकी ड्रॉ के जरिए जमीन देने का वादा
यहां के लोहेगांव-धनोरी वार्ड में एक उम्मीदवार ने 'लकी ड्रॉ' के जरिए 11 मतदाताओं को 1,100 वर्ग फुट जमीन देने का वादा किया है। इस ऑफर के लिए 'पंजीकरण' शुरू हो चुका है। वाघोली के एक उम्मीदवार ने दंपतियों को थाईलैंड की 5 दिवसीय लग्जरी यात्रा का ऑफर दिया है। इसी तरह अन्य वार्डों में भी 'लकी ड्रॉ' के जरिए SUV कार, दोपहिया वाहन और सोने के आभूषण देने की बात कही गई है।
प्रतियोगिता
उम्मीदवार करा रहे प्रतियोगिता
कुछ उम्मीदवार तो चुनाव से पहले ही मतदाताओं को उपहार बांटने में जुटे हैं। विमाननगर में महिलाओं को पैठानी साड़ी वितरित करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बावधन और भुसारी कॉलोनी में 500 लड़कियों को साइकिलें और महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गईं। हालांकि, यह सिर्फ पुणे तक ही सीमित नहीं है। पिंपरी की एक उम्मीदवार अश्विनी मोरे ने एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रायोजित कर विजेता टीम को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया।