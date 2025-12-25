महाराष्ट्र के पुणे में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए कई वादे

पुणे में चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दे रहे थाइलैंड सैर और कार का लालच

लेखन गजेंद्र 04:52 pm Dec 25, 202504:52 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पुणे नगर निगम के चुनाव में उतरे उम्मीदवार जीतने के लिए मतदाताओं को महंगे-महंगे वादे कर रहे हैं। पार्षद बनने के लिए कोई टीवी देने की बात कर रहा है तो कोई सोना। कई मतदाताओं ने तो थाईलैंड की सैर कराने का भी वादा कर दिया है। पुणे नगर निगम में 162 सीटों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होने है। इस बार उद्धव और राज ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ लड़ेगी।