उद्धव ठाकरे के सांसदों का फोन बंद, दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मिलने की तैयारी

उद्धव ठाकरे के सांसदों का फोन बंद, दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मिलने की तैयारी

लेखन गजेंद्र 09:31 am Jun 17, 202609:31 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थम नहीं रही है। पार्टी और चुनाव चिन्ह खोने के बाद अब शिवसेना (उद्धव गुट) के लोकसभा सांसद भी एकनाथ शिंदे की तरफ जाते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ लोकसभा सांसदों से फोन पर संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके फोन बंद हैं। इस बीच, खबर आई है कि दिल्ली में 9 में से 6 सांसद बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे से मिल सकते हैं।