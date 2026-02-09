शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, बारामती से पुणे के अस्पताल में लाया गया

तबीयत

डॉक्टरों ने उनको अस्पताल शिफ्ट करने की सलाह दी

मराठी मीडिया के मुताबिक, 83 वर्षीय पवार पिछले कई दिनों से अस्वस्थ्य महसूस कर रहे थे, जिसके बाद सोमवार सुबह डॉक्टरों का दल उनके बारामती स्थित गोविंदबाग आवास पहुंचा था। करीब एक घंटे की जांच के बाद उनको डॉक्टरों ने अस्पताल शिफ्ट करने की सलाह दी। इसके बाद उनको उपकरण युक्त एंबुलेंस से पुणे लाया गया। अभी डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है। अस्पताल में उनके प्रशंसक पहुंच रहे हैं।