महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे अजित पवार

लेखन गजेंद्र 10:14 am Dec 29, 202510:14 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने रविवार को की। अजित ने पिंपरी-चिंचवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम के लिए एक बार फिर परिवार एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची तय करते समय दोनों पार्टियां साथ मिलकर सलाह-मशविरा करेंगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में 'घड़ी' और 'तुतारी' एकसाथ आ गए हैं।