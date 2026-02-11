मुंबई की मेयर बनीं भाजपा की रितु तावड़े

मुंबई नगर निगम में शिवसेना का 25 साल का किला ढहा, भाजपा की रितु तावड़े मेयर

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Feb 11, 202601:14 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) से शिवसेना की विदाई हो गई है। अब यहां भाजपा की रितु तावड़े मेयर हैं। तावड़े ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर मुंबई के मेयर का कार्यभार संभाला। उपमेयर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से संजय घाडी को घोषित किया गया है। दोनों निर्विरोध चुने गए। BMC मेयर की कुर्सी पिछले 4 सालों से खाली थी और यहां प्रशासनिक शासन था। मुंबई में 1982-83 में भाजपा के प्रभाकर पाई मेयर थे।