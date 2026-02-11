मुंबई नगर निगम में शिवसेना का 25 साल का किला ढहा, भाजपा की रितु तावड़े मेयर
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) से शिवसेना की विदाई हो गई है। अब यहां भाजपा की रितु तावड़े मेयर हैं। तावड़े ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर मुंबई के मेयर का कार्यभार संभाला। उपमेयर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से संजय घाडी को घोषित किया गया है। दोनों निर्विरोध चुने गए। BMC मेयर की कुर्सी पिछले 4 सालों से खाली थी और यहां प्रशासनिक शासन था। मुंबई में 1982-83 में भाजपा के प्रभाकर पाई मेयर थे।
चुनाव
दोनों शिवसेना ने नहीं उतारा था अपना उम्मीदवार
BMC के 227 वार्डों के लिए चुनावों में भाजपा ने 89 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65, शिंदे की शिवसेना ने 29 और कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी। मेयर चुनाव के लिए शिवसेना-कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जिसके बाद भाजपा की तावड़े को निर्विरोध चुना गया। भाजपा-शिवसेना के पास बहुमत के 114 पार्षदों के मुकाबले 118 पार्षद का दावा था। भाजपा के अंतिम नेता डॉ. प्रभाकर पाई थे, जिन्होंने 1982-83 में यह पद संभाला था।
उम्मीदवार
कौन हैं रितु तावड़े?
BMC भारत का सबसे धनी निगम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यहां 74,427 करोड़ रुपये का बजट घोषित है, जो कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से अधिक है। रितु तावड़े घाटकोपर से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। वर्तमान में वार्ड 132 का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2012 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में उन्हें वरिष्ठ पार्षद और जुझारू मराठी चेहरा माना जाता है। तावड़े BMC शिक्षा समिति अध्यक्ष का पद संभाल चुकी हैं।